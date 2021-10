Liptovský Mikuláš a L. Hrádok chcú spoločne vybudovať cyklochodník

Liptovský Mikuláš/Liptovský Hrádok 26. októbra (TASR) – Mestá Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok budú spolupracovať na príprave a výstavbe medzimestského cyklochodníka. Zriadili Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov, ktorého zámerom je realizácia a podpora cyklodopravy a cykloturistiky. Súčasťou združenia sú aj obce Závažná Poruba, Beňadiková, Liptovský Ján, Uhorská Ves a Podtureň.



"Združenie bude oprávneným žiadateľom finančnej podpory z predpokladaných eurofondových výziev alebo iných zdrojov na výstavbu cyklistickej dopravnej trasy medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom. Prechádzať bude cez katastre ďalších obcí, ktoré sú do združenia zahrnuté," priblížil liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.



Primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger doplnil, že na podporu cyklodopravy bude alokovaných pomerne veľa finančných prostriedkov. Z Plánu obnovy to podľa jeho slov bude 100 miliónov eur a rovnaká suma to bude aj z ostatných operačných programov.



"Je potrebné sa poriadne pripraviť a zriadenie združenia je prvým krokom k tomu, aby sme vyriešili cyklodopravu už vo väčšom merítku. Bude sa musieť finišovať na prípravách, počkať na vyhlásenie adekvátnej výzvy, potom sa do nej čím skôr zapojiť a byť úspešný," uviedol Tréger.



Vstup do združenia odobrili obecné zastupiteľstvá jednotlivých samospráv. Ako dodala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková, samotnej výstavbe predchádza pomerne zdĺhavé a komplikované majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov na trase.