Liptovský Mikuláš a SOŠV chcú spolupracovať pri budovaní športovísk

Liptovský Mikuláš 4. apríla (TASR) – Pri budovaní novej športovej infraštruktúry v Liptovskom Mikuláši by mohol pomôcť Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Predstavitelia mesta a organizácie spoluprácu potvrdia podpisom memoranda. Primátor Ján Blcháč a prezident SOŠV Anton Siekel o tom diskutovali uplynulý víkend.



Podľa Siekela je Liptovský Mikuláš prvé mesto, s ktorým diskutujú o podpísaní memoranda. "Je to symbolika, chceme, aby sa k iniciatíve pripojili aj ďalšie mestá. Memorandum bude hovoriť o tom, ako môže olympijský výbor pomôcť budovať športovú infraštruktúru, aké programy môžeme priniesť mestu. V Liptovskom Mikuláši máme na čo nadviazať," povedal.



Na urbárskom pozemku na Nábreží by mohla o pár mesiacov vyrásť pumptracková dráha. V projekte vidí Siekel budúcnosť. Moderné športy majú podľa jeho slov veľkú ambíciu pritiahnuť deti k športovaniu. "Preto ich treba podporovať a verím, že sa nám tento projekt možno medzi prvými podarí naplniť," prezradil. Radnica potrebuje na vybudovanie pumptrackovej dráhy približne 170.000 eur.



Zástupca primátora a iniciátor projektu Ľuboš Trizna priblížil, že podľa skúseností z iných miest sú tieto dráhy mimoriadne obľúbené a vyhľadávané. "Liptovskomikulášania za nimi dochádzajú, najbližšie sú od nás vzdialené hodinu cesty autom. Nový areál rozšíri možnosti športovania v meste a priláka nových návštevníkov," uviedol.



Pumptrack je primárne bicyklová dráha určená pre všetky vekové a výkonnostné kategórie jazdcov od odrážadiel až po pretekárov. Zajazdia si na nej nielen na bicykli, ale aj na kolobežke, skateboarde alebo kolieskových korčuliach.