Betlehemu pod arkádami v Liptovskom Mikuláši pribudla nová postavička

Liptovský Mikuláš 7. decembra (TASR) - Vyrezávaný betlehem pod arkádami mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa tieto Vianoce rozrástol o novú postavičku - dievčatko prinášajúce milodar. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Náš betlehem je odkazom na slovenské folklórne tradície, hoci nie je úplne klasický," skonštatovala múzejná pedagogička Katarína Verešová. Dodala, že obsahuje pastierske prvky, ktoré boli na našom území bežné aj v minulosti.



Pastierske betlehemy podľa Verešovej zobrazovali narodenie Ježiška v pastierskej kolibe na salaši. "Postavy mali ovčiarsky a pastiersky odev. Líšili sa aj dary, ktoré pastieri priniesli. Namiesto myrty to bola ovečka, hruda syra, geletka mlieka a misa oštiepkov. Zvyčajne tam bol aj pastierik s píšťalkou, prostredie dotvárajú ovečky a psy," podotkla.



Vyrezávaný betlehem zdobí historické námestie každé Vianoce od roku 2019. Sochy Svätej rodiny v takmer životnej veľkosti vyhotovil umelec a liptovskomikulášsky rodák Miroslav Trnovský so synom Michalom. Dielo vyrábali na objednávku mestského múzea.



Betlehem sa odvtedy každoročne rozrastá o ďalšie postavy. K Svätej rodine v zime 2020 pribudli ďalšie tri postavy, znázorňujúce mudrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť malému Ježiškovi. Vlani do betlehemu pribudla postava pastierika s ovečkami. "Tento rok je to dievča s chlebom, ktoré vhodne dopĺňa celú atmosféru. Zároveň odkazuje na najrozšírenejší pokrm našich predkov," vysvetlila Verešová.