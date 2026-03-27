Centrum Liptovského Mikuláša ožije veľkonočnou atmosférou
Návštevníci si budú môcť vyskúšať zdobenie kraslíc i výrobu prútených korbáčov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. marca (TASR) - Centrum Liptovského Mikuláša v nedeľu (29. 3.) ožije veľkonočnou atmosférou, folklórom, remeslami a jarnou tvorivosťou. Pripravené budú aj nadrozmerné drevené 2D vajíčka určené na spoločné maľovanie. Hovorkyňa mesta Romana Nemcová uviedla, že Liptovskomikulášania aj tento rok zažijú Veľkú noc tak, ako ju poznali naši predkovia na liptovských dvoroch.
Návštevníci si budú môcť vyskúšať zdobenie kraslíc i výrobu prútených korbáčov. „Liptov má bohaté tradície, na ktoré môžeme byť hrdí. V Mikuláši robíme všetko pre to, aby nezostali len spomienkou. Aj týmto podujatím ich prinášame bližšie ľuďom a najmä mladšej generácii. Práve takéto akcie, akou je Veľká noc v meste, dávajú nášmu mestu jedinečnú atmosféru,“ podotkol primátor Ján Blcháč.
Pre najmenších návštevníkov budú pripravené tvorivé dielne, kde si vyskúšajú zdobenie vajíčok, pletenie korbáčov či drôtikovanie. Chýbať nebude maľovanie na tvár ani súťaže. „Deti si navyše budú môcť vlastnoručne vyrobiť kraslicu a zavesiť ju na jednu z vŕb v kvetináčoch, ktoré budú zdobiť námestie počas celého sviatočného obdobia,“ spresnila Nemcová.
Námestie mieru aj Námestie osloboditeľov zdobia nadrozmerné kraslice s motívom liptovskej modrotlače a veľký prútený veniec z dielne Verejnoprospešných služieb. Tematickú sviatočnú výzdobu dopĺňa aj viac než 600 zavesených vajíčok na stromoch na námestí.
Návštevníci si budú môcť vyskúšať zdobenie kraslíc i výrobu prútených korbáčov. „Liptov má bohaté tradície, na ktoré môžeme byť hrdí. V Mikuláši robíme všetko pre to, aby nezostali len spomienkou. Aj týmto podujatím ich prinášame bližšie ľuďom a najmä mladšej generácii. Práve takéto akcie, akou je Veľká noc v meste, dávajú nášmu mestu jedinečnú atmosféru,“ podotkol primátor Ján Blcháč.
Pre najmenších návštevníkov budú pripravené tvorivé dielne, kde si vyskúšajú zdobenie vajíčok, pletenie korbáčov či drôtikovanie. Chýbať nebude maľovanie na tvár ani súťaže. „Deti si navyše budú môcť vlastnoručne vyrobiť kraslicu a zavesiť ju na jednu z vŕb v kvetináčoch, ktoré budú zdobiť námestie počas celého sviatočného obdobia,“ spresnila Nemcová.
Námestie mieru aj Námestie osloboditeľov zdobia nadrozmerné kraslice s motívom liptovskej modrotlače a veľký prútený veniec z dielne Verejnoprospešných služieb. Tematickú sviatočnú výzdobu dopĺňa aj viac než 600 zavesených vajíčok na stromoch na námestí.