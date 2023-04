Liptovský Mikuláš chystá nové obstarávanie dodávateľa energií

Liptovský Mikuláš 4. apríla (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje nové verejné obstarávanie na dodávateľa energií. Očakáva od toho nižšie náklady na elektrinu. Pre enormné ceny zástupcovia mesta zvažujú utlmenie náročných mestských prevádzok a zavádzajú ďalšie šetriace opatrenia. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Mesto má v správe 187 odberných miest, napríklad školské zariadenia, bytové aj nebytové priestory, verejné budovy ako úrad, zariadenia pre seniorov či verejné osvetlenie. Za elektrinu všetkých subjektov mesačne platí 210.000 eur. "Verejným obstarávaním predpokladá radnica zníženie o približne 100.000 eur. Medziročný nárast ceny elektriny je 38 percent, voči štandardu z roku 2021 ide o 11-násobné navýšenie," uviedla hovorkyňa.



Primátor Ján Blcháč už vydal zamestnancom pokyn zaradiť mesto do refundačnej schémy. Šéf liptovskomikulášskej radnice podotkol, že budú žiadať refundáciu nákladov na elektrinu od štátu. "Ale skutočný problém je tam, kde odoberáme priamo teplo z centrálneho zdroja tepla na sídliskách alebo z kotolní, ktoré sú v správe teplární. Na tento zdroj energie štát doteraz vo svojich kompenzačných programoch nemyslel, a zaň sú ceny približne až o 300 percent vyššie," prezradil primátor.



S dodávateľom tepla, ktorým je spoločnosť LMT, radnica o cenách rokuje. "Ak štát rýchlo nezareaguje, bude to mať zlý dosah na mestský rozpočet," potvrdil šéf odboru správy mesta Ivan Košík.



Pri plyne má samospráva na tento rok zazmluvnené lepšie ceny ako minulý rok. "Robíme si prehľad používania energií a vyhodnocujeme možné úspory. K mnohým opatreniam sme pristúpili už v minulosti, investovali sme do výmeny okien, rekonštrukcie zastaralej vykurovacej sústavy, montáže stmievačov na verejnom osvetlení," priblížil primátor. Avizoval, že mesto nepristúpi k šetreniu, ktoré by zhoršilo pracovné podmienky vo verejných budovách a v školských objektoch s výučbou detí a mládeže.