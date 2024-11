Liptovský Mikuláš zverejnil dlžnú sumu na daniach a poplatkoch

Liptovský Mikuláš 11. novembra (TASR) - Celková dlžná suma pri výbere dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad predstavuje v Liptovskom Mikuláši takmer jeden milión eur. Približne tretinu z tejto sumy tvoria tohtoročné nedoplatky. Informovala o tom Romana Nemcová z kancelárie primátora mesta.



"Druhú splátku dane z nehnuteľnosti bolo potrebné uhradiť do 30. septembra a poplatok za komunálny odpad do 31. októbra. Aj napriek výzvam neuhradili tohtoročné dane a poplatky stovky obyvateľov mesta. Mestu tak dlhujú 300.000 eur," uviedla Nemcová.



Radnica aktuálne eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľnosti za rok 2024 vo výške 141.164 eur, pričom celková suma nedoplatkov za túto daň je 537.698 eur. "Poplatok za komunálny odpad v tomto roku neuhradilo 1485 poplatníkov, ktorí mestu dlhujú 158.716 eur. Celková dlžná suma je 436.966 eur," konkretizovala.



Doplnila, že nedoplatky sú evidované v elektronickom systéme, ktorý automaticky vygeneruje výzvy na úhradu. "Zamestnankyne mestského úradu následne vytriedia výzvy v nižšej sume a dlžníkov kontaktujú telefonicky, aby nedoplatky uhradili. Pokiaľ ich telefonicky nezastihnú, odošlú výzvy poštou. Ak dlžníci do 15 dní od doručenia výzvy dlžnú sumu neuhradia, mesto pristúpi k vymáhaniu nedoplatku," dodala Nemcová.