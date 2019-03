Do 1. ročníka by sa malo v apríli v L.Mikuláši zapísať takmer 400 detí

Rodičia z Liptovského Mikuláša môžu svoje ratolesti zapísať do jednej zo šiestich ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Liptovský Mikuláš 25. marca (TASR) - Takmer štyri stovky detí by sa mali v polovici apríla zapísať do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš na školský rok 2019/20. Odhaduje to tamojšia radnica.



"V aktuálnom školskom roku máme vo všetkých materských školách na území mesta približne 380 predškolákov," uviedla hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková s tým, že zápis detí do prvého ročníka na nadchádzajúci školský rok sa uskutoční vo všetkých ZŠ mesta v termíne od 16. do 17. apríla.



Rodičia z Liptovského Mikuláša môžu svoje ratolesti zapísať do jednej zo šiestich ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Konkrétne ide o ZŠ Janka Kráľa, ZŠ Miloša Janošku, ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej, ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, ZŠ s MŠ Okoličianska a ZŠ s MŠ Demänovská ulica.