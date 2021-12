Drevený betlehem múzea v Liptovskom Mikuláši obohatí pastier s ovcami

Liptovský Mikuláš 3. decembra (TASR) - Drevený betlehem pod arkádami sídelnej budovy Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa tieto Vianoce opäť rozrastie. K pôvodnej kompozícii Svätej rodiny, ktorú vlani doplnili monumentálne plastiky troch mudrcov, pribúda pastierik s dvomi ovečkami. TASR o tom informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



Dielo s tematikou tajomstva Vianoc vytvára so svojím synom umelec Miroslav Trnovský. "Betlehem sme tento rok rozšírili o malého pastierika so širáčikom na hlave, v reálnom živote by to bol približne päťročný chlapec. Znázornili sme ho pri hre na píšťalke, snažili sme sa správne vystihnúť ten pohyb. Pribudnú aj dve ovečky, jedna ležiaca a jedna bude stáť," opísal Trnovský. Na jednej soche podľa neho pracujú jeden až dva týždne.



Ako doplnil primátor mesta Ján Blcháč, mesto a jeho múzeum tak plnia prísľub, že originálny drevený betlehem pred každými vianočnými sviatkami obohatí o ďalšie tradičné prvky.



Umiestnenie dreveného betlehemu pod arkády dotvára osvetlenie a štylizovaná reprodukovaná hudba s tematikou Vianoc. Podľa riaditeľa Múzea Janka Kráľa Jaroslava Hrica sa inšpirovali tuzemskými i zahraničnými mestami, ktorých historické centrá zdobia v zimnom období betlehemy. "Keď sme pred dvoma rokmi uvažovali, kde ho tu u nás v srdci Liptova umiestnime, povedali sme si, že vyšperkujeme už aj tak úchvatné priečelie prvého stoličného domu," skonštatoval.