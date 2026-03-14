< sekcia Regióny
L. Mikuláš: Elektro- a hybridné autá na parkoviskách neparkujú zadarmo
Bezplatné parkovanie mesto zaviedlo pred rokmi ako podporu elektromobility.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 14. marca (TASR) - Elektromobily a hybridné vozidlá už na mestských parkoviskách v Liptovskom Mikuláši neparkujú zadarmo. Ako informovali zo samosprávy, pri kontrolách sa ukázalo, že identifikácia hybridných vozidiel od tých so spaľovacím motorom je problematická a nie je možné určiť, či za parkovanie mala byť platená úhrada alebo nie. Zmena pomohla odstrániť tieto problémy.
Bezplatné parkovanie mesto zaviedlo pred rokmi ako podporu elektromobility. „Keďže dnes je už segment elektro- a hybridných vozidiel výrazne rozšírený, toto zvýhodnenie už nie je potrebné. Zmeny v parkovacej politike mesto realizovalo aj na základe upozornenia prokurátora v rámci celoslovenskej kontroly parkovacích systémov,“ spresnili z radnice.
Parkovné na mestských parkoviskách je možné uhradiť v parkovacom automate, cez mobilnú parkovaciu aplikáciu alebo zakúpením dlhodobej parkovacej karty. Na parkovisku pri železničnej stanici je prvá hodina parkovania zdarma a pred mestským úradom prvých 15 minút.
Bezplatné parkovanie mesto zaviedlo pred rokmi ako podporu elektromobility. „Keďže dnes je už segment elektro- a hybridných vozidiel výrazne rozšírený, toto zvýhodnenie už nie je potrebné. Zmeny v parkovacej politike mesto realizovalo aj na základe upozornenia prokurátora v rámci celoslovenskej kontroly parkovacích systémov,“ spresnili z radnice.
Parkovné na mestských parkoviskách je možné uhradiť v parkovacom automate, cez mobilnú parkovaciu aplikáciu alebo zakúpením dlhodobej parkovacej karty. Na parkovisku pri železničnej stanici je prvá hodina parkovania zdarma a pred mestským úradom prvých 15 minút.