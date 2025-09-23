Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
L. Mikuláš hostí najväčší mestský pivný festival Október na Fest

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Festival v minulom roku získal ochrannú známku, kde potvrdili, že je najväčším mestským festivalom.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. septembra (TASR) - V Liptovskom Mikuláši sa v utorok začne najväčší mestský pivný festival na Slovensku Október na Fest s podtitulom Liptovské pivné dni. Dvanásty ročník festivalu potrvá päť dní do 27. septembra. Informovali o tom organizátori na webovej stránke festivalu.

Festival v minulom roku získal ochrannú známku, kde potvrdili, že je najväčším mestským festivalom. V stane na Námestí osloboditeľov sa počas festivalu predstaví 13 kapiel, medzi nimi aj Kmeťoband, Boney M revival či Abba Revival Band. „Ochutnať môžete aj pravé októberfestové pivné špeciály, grilované špeciality a užiť si rôzne súťaže,“ uviedli organizátori.
