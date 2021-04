Imobilní obyvatelia Liptovského Mikuláša budú mať výjazdové očkovanie

Liptovský Mikuláš 19. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš plánuje zabezpečiť výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Prihlásiť sa naň môžu imobilní obyvatelia a ľudia z marginalizovaných skupín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



„Obyvatelia týchto skupín, ktorí majú záujem dať sa zaočkovať, sa môžu prihlásiť na e-mailových adresách: osamelysenior@mikulas.sk, komunitne.centrum@atlas.sk. V e-maile treba uviesť meno, priezvisko, adresu pobytu a vek do 70 alebo nad 70 rokov z dôvodu očkovacej látky," konkretizovala hovorkyňa.



Imobilných ľudí môže prísť zaregistrovať aj rodinný príslušník či sused osobne na Mestský úrad Liptovský Mikuláš od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 11.00 h, v stredu v čase od 11.00 do 16.00 h.



Termín nahlásenia záujemcov o výjazdové očkovanie je do 27. apríla, dodala Čapčíková.