Juraja Jánošíka bude pripomínať pamätné miesto v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 29. júla (TASR) - Slovenského ľudového hrdinu, zbojníka Juraja Jánošíka, bude v Liptovskom Mikuláši pripomínať pamätné miesto. Turisti sa budú môcť ešte v tomto roku odfotiť pri jeho soche a replike šibenice. Pamätné miesto sa bude nachádzať v lokalite popravy Jánošíka - na Šibeničkách oproti mliekarňam. Doplní ho aj lavička a informačná tabuľa. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Neustále evidujeme dopyt po tomto veľkom hrdinovi, či už zo strany domácich alebo turistov z rôznych kútov Slovenska. Jánošík zohral veľkú úlohu v histórii nášho mesta, no napriek tomu zatiaľ nemáme žiadne pamätné miesto, ktoré by nám ho pripomínalo. S touto myšlienkou preto pracujeme už dlho," poznamenal Miroslav Kašák, predseda Mikulášskeho okrášľovacieho spolku, ktorý je predkladateľom projektu. Na projekt získal spolok dotáciu 3600 eur od Žilinského samosprávneho kraja.



Najvýraznejším prvkom pamätného miesta bude postava Jánošíka. Miesto je podľa hovorkyne ľahko dostupné širokej verejnosti, keďže sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty. "Každý vie, kde sa Jánošík narodil, kde ho zlapali a na rozdiel od miesta jeho väznenia nebola lokalita popravy Juraja Jánošíka doposiaľ prezentovaná. Popravenie ľudového hrdinu síce nie je na chválenie sa, ale bolo súčasťou histórie nášho mesta, preto chceme, aby pamätné miesto prispelo aj k informovanosti o tomto počine," doplnil primátor mesta Ján Blcháč.



Zbojníka Jánošíka popravili na popravisku Šibeničky, no dodnes nie je jasné, kde presne sa nachádzalo. Podľa Kataríny Verešovej z Múzea Janka Kráľa to bolo na východnom okraji mesta, medzi Svätým Mikulášom a Okoličným. "Bolo situované za mestom na vyvýšenom mieste, aby odsúdencov bolo vidieť už z diaľky. Šibeničky sa ako popravisko používali ešte aj na začiatku 19. storočia, keď tu ako posledného popravili zbojníka Mateja Tatarku," vysvetlila s tým, že historici určili len približné miesto Jánošíkovej popravy. Miesto popraviska označovali v minulosti tri stromy, ktoré sa v tejto lokalite nachádzali ešte v 50. rokoch 20. storočia.