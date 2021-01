Liptovský Mikuláš odmieta zverejnené výsledky skríningového testovania

Liptovský Mikuláš 28. januára (TASR) – Liptovský Mikuláš odmieta výsledky plošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 za okres Liptovský Mikuláš, ktoré v stredu prezentoval premiér Igor Matovič. Informoval o tom zástupca primátora mesta Rudolf Urbanovič.



„Po rokovaní krízového štábu okresu máme oficiálne potvrdené, že percento pozitivity za okres bolo 0,9. Premiér avizoval percento nášho okresu 1,14, čo nás zaradilo do červenej zóny. Pre nesúlad v číslach musíme opäť pripraviť víkendové testovanie, čo nás oberá o čas a financie, ktoré by sme mohli venovať zabezpečeniu samosprávnych funkcií nášho mesta," skonštatoval Urbanovič.



Zástupca primátora doplnil, že opätovné testovanie v Liptovskom Mikuláši napriek nesúhlasu pripravia. Podľa Urbanoviča tak urobia pre obyvateľov, ktorí sa po druhom kole testovania budú musieť preukazovať potvrdeniami o negatívnom výsledku. Mesto plánuje zriadiť 15 dočasných odberných miest, rovnako ako uplynulý víkend.



Do skríningového plošného testovania sa v termíne od 18. do 26. januára zapojilo 2 949 017 ľudí. Pozitívny výsledok malo 36 547 z nich, čo predstavuje 1,24 percenta. Testovanie sa má zopakovať v 37 okresoch, ktoré dosiahli pozitivitu vyššiu ako 1,01 percenta.