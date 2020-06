Liptovský Mikuláš 23. júna (TASR) – Liptovský Mikuláš sprísňuje podmienky nakladania s odpadmi. Dôvodom je zhoršenie disciplíny pri triedení odpadov v domácnostiach počas pandémie nového koronavírusu. Súčasne musí mesto splniť zvýšenú zákonnú mieru zhodnocovania komunálneho odpadu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



„Po vyhlásení opatrení v súvislosti s pandémiou ostalo mnoho obyvateľov doma. Preplnené kontajnery na sídliskách a pri rodinných domoch, ako aj zloženie odpadu jasne indikovali, že ľudia voľný čas využívajú na upratovanie príbytkov a záhrad. Za zvýšenú tvorbu odpadu odvezeného z kontajnerov a privezeného na zberné dvory hovoria najjasnejšou rečou čísla. Na odvoz a skládkovanie odpadu za apríl mesto zaplatilo 52 000 eur," uviedla hovorkyňa. Zdôraznila, že za ostatných päť rokov ide o najvyššiu sumu, akú mesto za túto službu vynaložilo.



Podľa Márie Lošonskej z liptovskomikulášskej radnice by výdavky za uloženie na skládke mohli byť nižšie, keby ľudia odpad triedili dôslednejšie a ukladali ho do správnych kontajnerov. Takéto správanie má navyše aj environmentálny rozmer. „Netriedením poškodzujeme vlastné životné prostredie," podotkla.



Pri rozhodovaní o správnom umiestnení odpadu do kontajnera obyvateľom pomôže informačná nálepka na zbernej nádobe. Je na nej uvedené, čo do nádoby patrí a čo nie. Liptovskomikulášania môžu vyprodukované odpady odovzdať aj na zberné dvory na Podtatranského ulici a v Okoličnom. Priviezť však môžu len vytriedený odpad.



„Týka sa to aj drobného stavebného odpadu, ktorý musí byť rozdelený na stavebný materiál – tehly betón a obaly zo stavebných materiálov – plasty, papier, polystyrén. Tiež objemného odpadu, ktorý musí byť rozobratý na menšie časti," poznamenala Lošonská. Nevytriedený odpad si obyvateľ môže roztriediť na zbernom dvore. Ak to odmietne urobiť, pracovníci zberného dvora odpad neodoberú.



Triedený zber odpadov sa v Liptovskom Mikuláši robí už niekoľko rokov. Na povinnosť triediť odpad obyvateľov radnica opakovane vyzývala prostredníctvom informačných kampaní, dodala hovorkyňa.