Liptovský Mikuláš vyzýva obyvateľov na elektronickú úhradu daní

Liptovský Mikuláš 20. apríla (TASR) – Liptovskomikulášska radnica vyzýva obyvateľov, aby úhrady daní a poplatkov vybavili elektronickou formou. Pred pokladnicou v klientskom centre mestského úradu sa v pondelok vytvorili zástupy ľudí, ktoré podľa vedenia mesta v čase pandémie nového koronavírusu nie sú vhodné.



"Dane a poplatky je možné hradiť buď platbou cez účet, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie po načítaní QR kódu, ktorý je uvedený v rozhodnutí o vyrubení dane či poplatku. Pokiaľ takúto možnosť nemáte a je pre vás nevyhnutné vykonať úhradu osobne v pokladnici mestského úradu, nemusíte tak robiť okamžite, aby ste predišli státiu v radoch," uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Zároveň zdôraznila, že splatnosť vyrubených daní a poplatkov je až do konca mája.



Pre mladých ľudí je podľa hovorkyne platba elektronickou formou už štandard, starším by preto mali s úhradou pomôcť ich deti. "Do pokladnice v budove úradu stále chodí hradiť poplatky veľa starších ľudí. Mnohí platia dokonca aj za deti. Teraz by sme svojim rodičom mohli tieto láskavosti vrátiť a pomôcť im uhradiť platbu cez mobil alebo počítač," dodala Čapčíková.