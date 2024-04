Na Nábreží v Liptovskom Mikuláši postavili parkovisko, pribudnú ďalšie

Liptovský Mikuláš 12. apríla (TASR) - Nové parkovisko s príjazdovou cestou na Vrlíkovej ulici na Nábreží v Liptovskom Mikuláši odovzdali do užívania. Obyvatelia okolitých bytoviek využijú 20 parkovacích miest, pribudol aj dláždený chodník popri atletickom ovále a nové osvetlenie. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Perďoch Čapčíková.



Práce sa zaobišli bez odstránenia stromov či kríkov. Na sídlisku sa zároveň začína najväčšia investičná akcia mesta do infraštruktúry ciest a chodníkov v tomto roku. "V druhej etape stavebných úprav Nábrežia Dr. Aurela Stodolu vytvoríme približne 50 nových a zrekonštruujeme takmer 120 existujúcich parkovacích miest. Obnovíme vozovku, chodníky, kanalizáciu a urobíme nové osvetlenie," priblížil primátor Ján Blcháč.



Stavebne tak zhotoviteľ upraví celý priestor od križovatky s cestou tretej triedy do Iľanova po prvé výškové bytovky. Práce by sa mali začať budúci týždeň a potrvajú tri mesiace.