Oprava strechy plavárne v Liptovskom Mikuláši bude stáť 125.000 eur

Liptovský Mikuláš 22. augusta (TASR) - Zatekajúcu strechu na budove mestskej krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši začínajú opravovať. V utorok si stavbu prevzal zhotoviteľ, práce potrvajú do októbra. Prevádzka plavárne nebude počas rekonštrukcie obmedzená. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Strecha má vyše 700 štvorcových metrov. "Obnova sa uskutoční metódou lepenia tepelnoizolačných vrstiev. Práce by mali stáť 125.000 eur," dodala hovorkyňa.



Strecha na plavárni si už viackrát vyžiadala sanáciu. Na jar po topení snehu a dažďoch začala pretekať a voda sa dostávala do blízkosti elektroinštalácie. Správca, ktorým sú Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš, musel z bezpečnostných dôvodov na niekoľko týždňov celú budovu uzatvoriť.



Plaváreň sa nachádza priamo v centre mesta. Návštevníci majú k dispozícii 25 metrov dlhý plavecký bazén s maximálnou hĺbkou 1,6 metra a jeden neplavecký bazén s maximálnou hĺbkou 0,7 metra. V objekte sa nachádza aj telocvičňa, boulderingová stena, sauna a soľná jaskyňa. V letných mesiacoch má verejnosť možnosť využiť priľahlé ihrisko na plážový volejbal.