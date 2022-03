Návštevnosť plavárne v L. Mikuláši klesla vlani takmer na tretinu

Liptovský Mikuláš 9. marca (TASR) - Krytá plaváreň v Liptovskom Mikuláši bola v minulom roku pre pandémiu zavretá 174 dní, v roku 2020 to bolo 167 dní. Spôsobilo to historický prepad návštevnosti, v porovnaní s rokom 2019 približne o dve tretiny. TASR o tom informovali z liptovskomikulášskej radnice.



Zatiaľ čo pred pandémiou navštívilo plaváreň takmer 60.000 ľudí ročne, vlani to bolo 23.000. "Plaváreň má za sebou mimoriadne náročné dva roky. Verím, že situácia sa čoskoro zlepší a postupne sa zbavíme obmedzení v jej prevádzke, na čo najviac čakajú samotní návštevníci," skonštatoval Tomáš Paprčka z Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš.



Dočasné zatvorenie využili pracovníci plavárne na opravy. Obnovili vybavenie telocvične, opravili sprchy v šatniach pre návštevníkov telocvične, v strojovni zrekonštruovali odpadové vedenie. V letných mesiacoch sa venovali oprave vykurovacích systémov. Obnovili aj lavičky v šatniach, vo vestibule a pri recepcii.