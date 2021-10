Cesty v L. Mikuláši budú opravovať aj vďaka aplikácii rýchlejšie

Liptovský Mikuláš 7. októbra (TASR) - Výtlky na cestách, poškodené značky a ďalšie nedostatky odstránia pracovníci Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš rýchlejšie. Prácu im zjednoduší nová mobilná aplikácia, do ktorej pridávajú spozorované poruchy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Keď pracovníci VPS pôjdu opilovať stromy a všimnú si cestou napríklad poškodenú dopravnú značku, nahrajú ju do aplikácie. Takto budú informácie na jednom mieste a vďaka aplikácii budeme mať možnosť pohotovejšie reagovať," vysvetlila hovorkyňa. Ako dodala, všetky podnety hneď prichádzajú na mestský úrad. Odbor dopravy a životného prostredia môže na ich vyriešenie nasadiť pracovné tímy.



Podľa Martina Kögela z VPS technici v teréne poruchu odfotia, nahrajú ju do aplikácie a tá automaticky zaznamená aj GPS súradnice z miesta. Prípadné opravy preto podľa jeho slov zrealizujú rýchlejšie a svoj pracovný čas využijú efektívnejšie.



V súčasnosti používajú aplikáciu v skúšobnom režime siedmi technici. Po tomto období by mala byť sprístupnená aj ďalším zamestnancom.