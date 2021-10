Nemocnica v Liptovskom Mikuláši zavádza zákaz návštev

Liptovský Mikuláš 1. októbra (TASR) – Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši zavádza od pondelka 4. októbra zákaz návštev na všetkých oddeleniach. Nariadenie súvisí so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a platí až do odvolania. Nemocnica o tom informuje na sociálnej sieti.



Návštevy sú v mimoriadnych prípadoch povolené na základe súhlasu primára alebo službukonajúceho lekára oddelenia za podmienok OTP. A to pre kňazov na účel podávania sviatosti pomazania ťažko chorých a umierajúcich, u pacientov, ktorí sú ťažko chorí alebo umierajúci a tiež osoby sprevádzajúce pri pôrode. "Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení," dodáva nemocnica.