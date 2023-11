V Liptovskom Mikuláši budujú nové parkovacie miesta

Liptovský Mikuláš 7. novembra (TASR) - Viacero lokalít v Liptovskom Mikuláši bude mať nové parkovacie plochy pre motoristov. Na Podbrezinách stavbári budujú parkovacie miesta vo vnútrobloku Hradišskej ulice. Pred bytovkami na Borbisovej ulici začal zhotoviteľ s rekonštrukciou a rozšírením dvoch parkovacích plôch pre stovku áut. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Stavebné úpravy urobia po etapách, aby bolo parkovanie počas prác obmedzené čo najkratšie a dotklo sa čo najnižšieho počtu vodičov. V závislosti od počasia by sme chceli prvú etapu zavŕšiť do Vianoc," priblížila Čapčíková.



Do finále sa podľa hovorkyne dostáva aj rekonštrukcia polkilometrového úseku chodníka popri ceste tretej triedy na Podbrezinách od strednej zastávky po odbočenie na Obslužnú ulicu. Okrem bezbariérových nástupov bude vedľa chodníka aj osvetlenie. "Rovnako postupujeme vo výstavbe chodníka popri hlavnom ťahu cesty I/18 od výrobného závodu na alkohol po Rachmaninovo námestie," dodala hovorkyňa.



Nové parkovisko na Vrlíkovej ulici zas rozšíri možnosti parkovania na Nábreží o 20 miest. Hovorkyňa uviedla, že v súčasnosti je už vybudovaný nový dláždený chodník popri atletickom ovále a pribudne aj osvetlenie priestoru. "Radničné zákazky do chodníkov, ciest a parkovísk majú za cieľ zlepšiť infraštruktúru mesta a zvýšiť komfort jeho obyvateľom," uzavrela Čapčíková.