Dažďové záhrady v Liptovskom Mikuláši pomôžu zmierniť klimatické zmeny

Liptovský Mikuláš 13. septembra (TASR) – Dôsledky klimatickej zmeny v Liptovskom Mikuláši pomôže zmierniť 19 dažďových záhrad. Vybudovali ich v tomto roku v areáloch materských a základných škôl. Na projekt získalo mesto peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia.



Primátor mesta Ján Blcháč označil projekt dažďových záhrad za významný, hoci je podľa jeho slov relatívne malý z hľadiska finančných nákladov. „Zadržiavanie vody v krajine je veľmi potrebné z dôvodu kolobehu vody v prírode. Aby nám voda neodtekala bez úžitku niekde preč a aby sa vodný cyklus zachoval aj do budúcnosti. Je to naša povinnosť voči budúcim generáciám,“ uviedol.



Voda z dažďových zvodov na vybraných plochách bude pozvoľna vsakovať do podložia namiesto jej odvádzania do kanalizácie. Základ dažďových záhrad tvoria záhony s kombináciou dekoratívnych tráv a trvaliek. Vodozádržná funkcia pôdy je podporená aplikáciou vlahového kondicionéru. Všetky plochy sú účelne zamulčované.



„Navrhnuté rastliny zodpovedajú miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam,“ podotkla Lenka Lencsésová z odboru rozvoja mesta. Ako ďalej vysvetlila, vegetáciu navrhli tak, aby pôsobila esteticky a mohli ju efektívne udržiavať.



Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Okoličianska Mária Ivanová priblížila, že projekt má pre nich viacero rovín – estetickú, úspornú a užitočnú. Okrem toho podľa nej dokáže obohatiť výchovno-vzdelávací proces na viacerých predmetoch.



„V budúcnosti tu plánujeme vytvoriť voľnočasovú zónu pre žiakov, umiestniť hmyzie hotely a aj lavičky,“ dodala.