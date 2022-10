Liptovskomikulášania môžu odpad vyhodiť do veľkoobjemových kontajnerov

Liptovský Mikuláš 11. októbra (TASR) - Nepotrebný objemný odpad môžu obyvatelia Liptovského Mikuláša vyhodiť do 21 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré im mesto poskytne bezplatne. Kontajnery radnica rozmiestni do všetkých mestských častí na celý tento týždeň. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Starý nábytok treba pred vyhodením rozobrať na menšie časti, aby zaberal čo najmenej miesta. "Všetky stanovištia budeme monitorovať a kontajnery budeme priebežne vyprázdňovať. Odpad, ktorý obyvatelia nestihnú umiestniť do veľkoobjemového kontajnera, alebo ktorý nie je predmetom tohto zberu, môžu odviezť celoročne na zberné dvory," uviedla vedúca oddelenia životného prostredia na mestskom úrade Mária Lošonská.



Zároveň vyzvala, aby Liptovskomikulášania po skončení jesenného upratovania nevozili odpad na miesta, kde boli predtým umiestnené kontajnery. Takto vyhodený odpad je podľa jej slov čiernou skládkou, ktorej likvidáciu v konečnom dôsledku zaplatia všetci obyvatelia.



Počas jesenného upratovania sa môžu Liptovskomikulášania zbavovať aj konárov z údržby záhrad. Nesmú ich však ukladať do veľkoobjemových kontajnerov, ale vedľa nich, nakoľko ich následne drvia a drevnú štiepku zhodnocujú pri údržbe verejnej zelene. "Kontajnery na objemný odpad neslúžia na zber starých pneumatík, autoplastov, stavebného odpadu, elektroodpadu, ani na odpad s výskytom nebezpečných látok," upozornila hovorkyňa mesta.