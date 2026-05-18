L. Mikuláš ocení dobrovoľníkov v rámci projektu Mikulášske srdce
Verejnosť môže nominovať jednotlivcov aj kolektívy.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 18. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš chce nájsť príbehy o pomoci druhým, od drobných každodenných gest až po dlhodobú obetavú prácu a oceniť ich. V súvislosti s Týždňom dobrovoľníctva prvý raz prichádza s projektom Mikulášske srdce. Navrhnúť niekoho zo svojho okolia môže verejnosť aj inštitúcie do 18. júna. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Pomoc druhým je jednou z najkrajších foriem občianskej angažovanosti a práve drobné skutky majú často najväčší význam. Dobrovoľníci sú základom zdravej a súdržnej spoločnosti a v našom meste si vážime každého, kto svojou nezištnou činnosťou prispieva k lepšiemu životu v Liptovskom Mikuláši,“ poznamenal primátor Ján Blcháč.
Verejnosť môže nominovať jednotlivcov aj kolektívy v kategóriách Srdce pre druhých, Mladé mikulášske srdce, Srdce pre šport, kultúru a tradície, Zelené mikulášske srdce, Srdce s príbehom, Tímové srdce a Mimoriadny čin. „Nominácie posielajte e-mailom na adresu mikulasskesrdce@mikulas.sk alebo ich prineste osobne na podateľňu mestského úradu. Bližšie informácie o kritériách nájdete na stránke mesta www.mikulas.sk/obcan/mikulasske_srdce/,“ spresnila Nemcová.
Počas Týždňa dobrovoľníctva od pondelka do 24. mája sa môžu Liptovskomikulášania zapojiť aj do otvorenej výzvy mesta na oficiálnych profiloch mesta na sociálnych sieťach. Ak sa podelia o fotku zo svojich dobrovoľníckych činov, môžu vyhrať balíček mikulášskych produktov.
