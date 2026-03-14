L. Mikuláš ocenil najlepších športovcov, trénerov a kolektívy
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 14. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš ocenilo najlepších a najúspešnejších športovcov, trénerov, talenty aj športové kolektívy za rok 2025. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, piatkové (13. 3.) slávnostné podujatie Športovec mesta patrilo ľuďom, ktorí svojimi výkonmi, odhodlaním a každodennou prácou reprezentujú mesto Liptovský Mikuláš doma aj v zahraničí.
„Liptovský Mikuláš je mestom olympijských víťazov a silných športových príbehov. Pôsobí tu až 144 športových klubov a organizácií a my sa snažíme ich aktivity systematicky podporovať, či už finančne alebo budovaním športovej infraštruktúry. Na podporu klubov a športových aktivít v tomto roku dávame viac ako dva milióny eur. V posledných rokoch sa nám podarilo zrekonštruovať prakticky všetky kľúčové športoviská. Tento rok sme sa pustili do absolútnej rekonštrukcie skateparku. Čaká nás už len obnova plavárne,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč.
V kategórii jednotlivci do 18 rokov bola ocenená Karolína Abrahámová, Lucia Androvičová, Samuel Daraboš, Kristína Zuzana Gíretová, Natália Húsenicová, Michal Jaňák, Sofia Klongová, David Skubík, Matej Turčaník a Richard Turčaník.
Medzi jednotlivcami nad 18 rokov boli ocenení Pavel Balážik, Michal Barbier, Elena Bendíková, Jakub Grigar, Patrik Hadžega, Marek Hrabinský, Marian Kulizák, Marko Mirgorodský a Sebastián Molek.
Verejné uznanie dostal Vladimír Bátik a Michal Martikán. Kategóriu kolektívny šport do 18 rokov vyhrala mládež MHK 32 Liptovský Mikuláš, družstvo 5. hokejovej prípravky, U10. V kategórii kolektívne športy nad 18 rokov vyhralo A mužstvo MFK Tatran Liptovský Mikuláš, Monacobet 2. liga.
Osobnosťou športu sa stal Peter Ferko z Mestského plaveckého klubu Delfín. Kategóriu talent roka do 18 rokov vyhrala Simona Sentkerestyová z VTJ Technika a FBC Liptovský Mikuláš. Najlepším zdravotne znevýhodneným športovcom sa stal Miloš Hudec z Handbike Liptov.
Uznanie za reprezentáciu mesta Liptovský Mikuláš získal hokejový obranca Šimon Nemec, ktorý momentálne pôsobí v tíme New Jersey Devils.
„Naši športovci nám robia výborné meno nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci rôznych medzinárodných súťaží. Myslím si, že si zaslúžia, aby sme ich takto mohli dôstojne oceniť a zablahoželať im k tým rôznym zahraničným i domácim víťazstvám,“ doplnil liptovskomikulášsky viceprimátor Rudolf Urbanovič s tým, že sú aj príkladom pre mladé generácie, aby našli zmysluplný vzťah k športu.
