Očkovanie v obchodných centrách v Liptovskom Mikuláši malo úspech

Liptovský Mikuláš 22. novembra (TASR) – Možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 využilo uplynulý víkend v obchodných centrách v Liptovskom Mikuláši 874 ľudí, z toho 254 z ohrozenej skupiny nad 50 rokov. TASR o tom v pondelok informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Prvý vakcinačný víkend podľa jej slov hodnotia výborne. Od pondelka očkovanie pokračuje v liptovskomikulášskej nemocnici a vybraných ambulanciách, od utorka (23.11.) aj vo vybraných obciach na Liptove.



Šarafínová zdôraznila, že očkovaním chcú ochrániť životy aj nádej na zimnú dovolenku pre celé Slovensko. "Ak chcú Slováci lyžovať a ubytovávať sa na Slovensku, jediná cesta je čím skôr zmeniť v automate čiernu farbu okresu Liptovský Mikuláš na bordovú a odťažiť tlak na nemocnice," povedala.



Ako poďakovanie pre prvoočkovaných občanov s trvalým pobytom v okrese Liptovský Mikuláš nad 50 rokov poskytujú až do konca novembra bezplatné lístky na lyžovačku a do vodných parkov. Najväčší záujem bol počas víkendu o jednodávkovú vakcínu Janssen, očkovalo sa aj vakcínou Pfizer.



Riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková podotkla, že im veľmi záleží na obciach, kde je nízka zaočkovanosť aj preto, lebo majú komplikovanejšie dostať sa k vakcíne ako ľudia z miest. "Dúfame, že využijú možnosť očkovať sa bez potreby registrácie priamo vo svojich obciach už od utorka. Očkovať bude tzv. VakciZuzka, a to postupne v obciach Važec, Východná, Hybe a neobídeme ani Liptovský Hrádok či mestskú časť Hlboké v Liptovskom Mikuláši," vymenovala.