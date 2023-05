L. Mikuláš plánuje prepojiť mestské časti novým mostom

Liptovský Mikuláš 12. mája (TASR) – Novým mostom ponad Váh chcú v Liptovskom Mikuláši prepojiť mestské časti Palúdzka a Liptovská Ondrašová. Mesto už ma spracovanú štúdiu realizovateľnosti a architektonické riešenie novej lávky. TASR to v piatok potvrdila Romana Nemcová z kancelárie primátora.



Palúdzku s Liptovskou Ondrašovou oddeľuje rieka a premostenie jej brehov by podľa radnice zjednodušilo spojenie pre peších a cyklistov. "Po vybudovaní cyklopešieho mosta už nebudú musieť ísť naokolo popri frekventovanej ceste I/18," vysvetlila Nemcová.



Na základe štúdie realizovateľnosti vybrala odborná komisia najvhodnejší návrh technického a architektonického riešenia novej lávky. "Bezpilónový cyklopeší most bude na spojnici Priehradnej ulice v Palúdzke a existujúceho cyklochodníka v blízkosti prečerpávajúcej stanice Liptovskej vodárenskej spoločnosti v Liptovskej Ondrašovej, približne 350 metrov od železničného mosta," priblížila Nemcová. Investičné náklady na jeho realizáciu odhadujú na približne 1,2 milióna eur.