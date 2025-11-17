< sekcia Regióny
L. Mikuláš plánuje úpravy telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. novembra (TASR) - Liptovský Mikuláš vyhlásil verejnú súťaž na dodávateľa stavebných úprav telocvične Základnej školy (ZŠ) Nábrežie Dr. A. Stodolu. Predpokladaná hodnota projektu, ktorý zahŕňa stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti objektu, je 536.149,56 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
V rámci stavebných úprav zateplia obvodové steny a vymenia pôvodné otvorové výplne. Okolo objektu bude vybudovaný nový okapový chodník a opravené budú aj vonkajšie vstupy. Horná časť strešného plášťa pultových striech bude obnovená výmenou strešnej plechovej krytiny.
Zámerom projektovej dokumentácie bolo navrhnúť opatrenia na zníženie energetickej hospodárnosti budov a preukázať minimálne 30-percentné zníženie potreby primárnej energie. Po obnove by mala budova dosahovať takmer 50-percentné úspory a spĺňať hranicu energetickej triedy primárnej energie A1. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 3. decembra.
