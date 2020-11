Poslanci Liptovského Mikuláša budú rokovať formou videokonferencie

Liptovský Mikuláš 27. novembra (TASR) – Zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši a jeho poradných orgánov sa budú až do odvolania konať formou videokonferencie. Nové opatrenie prijal krízový štáb mesta, aby tak zabránil šíreniu ochorenia COVID-19 na mestskom úrade. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Do odvolania tiež zostávajú v platnosti upravené stránkové hodiny mestského úradu a Centra služieb obyvateľom mesta. V pondelky, utorky, štvrtky a piatky budú fungovať od 8.00 h do 11.00 h, v stredy od 8.00 h do 16.30 h, dodala hovorkyňa.