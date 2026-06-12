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L. Mikuláš prijal ako prvý naraz erby všetkých 13 mestských častí
Liptovský Mikuláš sa tak zapísal do dejín slovenskej heraldiky.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. júna (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš prijalo ako prvé na Slovensku naraz erby všetkých 13 mestských častí. Primátorovi Jánovi Blcháčovi ich v piatok slávnostne odovzdal hlavný herold SR Ladislav Vrteľ počas erbových slávností, ktoré sú súčasťou tohtoročných Stoličných dní. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Liptovský Mikuláš sa tak zapísal do dejín slovenskej heraldiky. Samosprávy totiž podľa radnice nemajú bežne schválené a zapísané oficiálne erby pre svoje jednotlivé mestské časti. „V heraldickej komisii pôsobím už 50 rokov, no ešte som sa nestretol s tým, aby jedno mesto naraz vytvorilo, schválilo a dalo zapísať do registra heraldické symboly pre všetky svoje mestské časti,“ uviedol hlavný herold SR.
Návrhy erbov pripravil historik Peter Vítek, ktorý k nim spracoval aj historické východiská. „Andice nadväzujú na erb rodu Plathyovcov, Benice na erb Benickovcov a Liptovská Ondrašová na rod Pongrácovcov. Historické pečatné symboly sa premietli do erbov Bodíc, Demänovej, Iľanova, Okoličného, Palúdzky, Ploštína, Stošíc či Vrbice - Nábrežia. Vitálišovce vychádzajú z erbového symbolu rodu Vitálišovcov a Podbreziny majú takzvaný hovoriaci erb odkazujúci priamo na názov mestskej časti,“ vysvetlil. Používanie symbolov definitívne upraví všeobecne záväzné nariadenie, ktoré budú poslanci schvaľovať v septembri.
„Sú to symboly, ktoré nadväzujú na historické tradície heraldiky, ale zároveň vyjadrujú príbehy, hodnoty a charakter jednotlivých komunít. Som rád, že práve v roku, keď si pripomíname 740 rokov nášho mesta, môžeme do kroniky zapísať aj túto novú kapitolu, ktorá vzdáva úctu minulosti, posilňuje našu identitu v prítomnosti a vytvára odkaz pre budúce generácie Mikulášanov,“ podotkol Blcháč.
Hovorkyňa mesta doplnila, že erby vznikli v stredoveku ako symboly rytierov, no rýchlo sa rozšírili aj na mestá a obce. „Mnohé z nich časom upadli do zabudnutia, no dnes heraldika zažíva svoju veľkú renesanciu. Svedčí o tom aj fakt, že Heraldický register SR dnes eviduje už vyše 4500 erbov. Už od 14. storočia boli patrónmi a strážcami tejto tvorby heroldi s formálnymi atribútmi - tradičným heroldským kabátom, heroldským žezlom a heroldskou reťazou,“ dodala Nemcová.
Liptovský Mikuláš sa tak zapísal do dejín slovenskej heraldiky. Samosprávy totiž podľa radnice nemajú bežne schválené a zapísané oficiálne erby pre svoje jednotlivé mestské časti. „V heraldickej komisii pôsobím už 50 rokov, no ešte som sa nestretol s tým, aby jedno mesto naraz vytvorilo, schválilo a dalo zapísať do registra heraldické symboly pre všetky svoje mestské časti,“ uviedol hlavný herold SR.
Návrhy erbov pripravil historik Peter Vítek, ktorý k nim spracoval aj historické východiská. „Andice nadväzujú na erb rodu Plathyovcov, Benice na erb Benickovcov a Liptovská Ondrašová na rod Pongrácovcov. Historické pečatné symboly sa premietli do erbov Bodíc, Demänovej, Iľanova, Okoličného, Palúdzky, Ploštína, Stošíc či Vrbice - Nábrežia. Vitálišovce vychádzajú z erbového symbolu rodu Vitálišovcov a Podbreziny majú takzvaný hovoriaci erb odkazujúci priamo na názov mestskej časti,“ vysvetlil. Používanie symbolov definitívne upraví všeobecne záväzné nariadenie, ktoré budú poslanci schvaľovať v septembri.
„Sú to symboly, ktoré nadväzujú na historické tradície heraldiky, ale zároveň vyjadrujú príbehy, hodnoty a charakter jednotlivých komunít. Som rád, že práve v roku, keď si pripomíname 740 rokov nášho mesta, môžeme do kroniky zapísať aj túto novú kapitolu, ktorá vzdáva úctu minulosti, posilňuje našu identitu v prítomnosti a vytvára odkaz pre budúce generácie Mikulášanov,“ podotkol Blcháč.
Hovorkyňa mesta doplnila, že erby vznikli v stredoveku ako symboly rytierov, no rýchlo sa rozšírili aj na mestá a obce. „Mnohé z nich časom upadli do zabudnutia, no dnes heraldika zažíva svoju veľkú renesanciu. Svedčí o tom aj fakt, že Heraldický register SR dnes eviduje už vyše 4500 erbov. Už od 14. storočia boli patrónmi a strážcami tejto tvorby heroldi s formálnymi atribútmi - tradičným heroldským kabátom, heroldským žezlom a heroldskou reťazou,“ dodala Nemcová.