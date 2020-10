Primátor Liptovského Mikuláša mal pozitívny test na nový koronavírus

Liptovský Mikuláš 29. októbra (TASR) – Primátor Liptovského Mikuláša a nezaradený poslanec Národnej rady SR pôsobiaci v strane Hlas-SD Ján Blcháč má pozitívny test na nový koronavírus. Oznámil to cez sociálnu sieť.



Blcháč napísal, že je v karanténe, bezpríznakový a cíti sa dobre. „Môj lekár mi odporúča karanténu zatiaľ do konca budúceho týždňa. Pracovať však budem z domu od počítača,“ doplnil.



Radnica je od štvrtka pre koronavírus zatvorená

Budova Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši je od štvrtka pre verejnosť zatvorená. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 na úrade. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



Radnicu zatvárajú do odvolania. „V prípade neodkladných záležitostí sa obyvatelia môžu na zamestnancov úradu obrátiť telefonicky alebo mailom. Kontakty nájdu na webovej stránke mesta,“ uvádza radnica.