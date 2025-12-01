< sekcia Regióny
L. Mikuláš pripravil vianočné aktivity, podujatia i vianočnú výzdobu
V historickom centre mesta sa nachádza vyzdobený mikulášsky domček.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 1. decembra (TASR) - Liptovský Mikuláš počas adventu pripravil tradičný Mikulášsky jarmok v centre mesta, koncerty každú adventnú nedeľu v sakrálnych pamiatkach, novú vianočnú výzdobu či komunitné stromčeky po celom meste, na ktoré môžu obyvatelia zavesiť rôzne ozdoby a spoločne skrášliť priestor vo svojom okolí. Stromčeky sú označené hviezdou na vrchu a malou tabuľkou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
V historickom centre mesta sa nachádza vyzdobený mikulášsky domček. Tento rok pri ňom pribudla špeciálna schránka na vianočnú poštu, do ktorej môžu deti aj dospelí vhadzovať pozdravy Mikulášovi, Ježiškovi alebo ich družine. „Chceme takto podporiť fantáziu, tvorivosť detí a vrátiť do adventu dotyk tradičného papierového čara, ktoré nás spája s detstvom. Mikuláš s Ježiškom si pozdravy pozrú a vyberú pár z nich, ktoré získajú malú odmenu,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč s tým, že je dôležité nechať pri pozdrave aj kontaktné údaje.
Tradičný Mikulášsky jarmok zaplní centrum Liptovského Mikuláša 5. a 6. decembra. Počas hudobného programu, ktorý bude sprevádzať oba jarmočné dni, vystúpia Lukáš Adamec, The Beatless Band a ďalší. „Súčasťou jarmoku bude opäť aj remeselná ulička a Expo stan. V piatok (5. 12.) sa v ňom predstavia miestni podnikatelia a v sobotu (6. 12.) sa zmení na detský svet. Rozložia sa tu tvorivé dielne, deti si budú môcť vyrobiť vlastné vianočné ozdoby, zahrať sa edukatívne hry a zúčastniť sa na workshopoch, ktoré podporia ich fantáziu a šikovnosť,“ spresnil Blcháč.
V posledný deň roka pripravilo mesto aj tento rok alternatívu k ohňostroju. „Liptovskomikulášania privítajú nový rok pieskovým divadlom, ktoré patrí medzi mimoriadne vizuálne a emotívne umelecké formy. Netradičná šou im rozpovie celý príbeh mesta a desať sekúnd pred polnocou sa premení na veľké spoločné odpočítavanie. Diváci si tak užijú silvestrovskú atmosféru so zážitkom, ktorý ocení celá rodina,“ podotkla hovorkyňa.
Samospráva tento rok zakúpila novú vianočnú výzdobu, ktorá rozžiari centrum v dvoch etapách. Prvá už pred Mikulášskym jarmokom a druhá po jeho ukončení. Nová výzdoba sa ponesie v duchu športu a prírody - dvoch charakteristík, ktoré definujú Liptovský Mikuláš ako mesto medzi horami a mesto olympijských víťazov. „K najnavštevovanejším miestam počas Vianoc patrí v Liptovskom Mikuláši originálny drevený betlehem pod arkádami Múzea Janka Kráľa. Už sedem rokov dotvára atmosféru hlavného námestia a stal sa neodmysliteľným symbolom sviatkov,“ dodala Nemcová.
V historickom centre mesta sa nachádza vyzdobený mikulášsky domček. Tento rok pri ňom pribudla špeciálna schránka na vianočnú poštu, do ktorej môžu deti aj dospelí vhadzovať pozdravy Mikulášovi, Ježiškovi alebo ich družine. „Chceme takto podporiť fantáziu, tvorivosť detí a vrátiť do adventu dotyk tradičného papierového čara, ktoré nás spája s detstvom. Mikuláš s Ježiškom si pozdravy pozrú a vyberú pár z nich, ktoré získajú malú odmenu,“ uviedol primátor mesta Ján Blcháč s tým, že je dôležité nechať pri pozdrave aj kontaktné údaje.
Tradičný Mikulášsky jarmok zaplní centrum Liptovského Mikuláša 5. a 6. decembra. Počas hudobného programu, ktorý bude sprevádzať oba jarmočné dni, vystúpia Lukáš Adamec, The Beatless Band a ďalší. „Súčasťou jarmoku bude opäť aj remeselná ulička a Expo stan. V piatok (5. 12.) sa v ňom predstavia miestni podnikatelia a v sobotu (6. 12.) sa zmení na detský svet. Rozložia sa tu tvorivé dielne, deti si budú môcť vyrobiť vlastné vianočné ozdoby, zahrať sa edukatívne hry a zúčastniť sa na workshopoch, ktoré podporia ich fantáziu a šikovnosť,“ spresnil Blcháč.
V posledný deň roka pripravilo mesto aj tento rok alternatívu k ohňostroju. „Liptovskomikulášania privítajú nový rok pieskovým divadlom, ktoré patrí medzi mimoriadne vizuálne a emotívne umelecké formy. Netradičná šou im rozpovie celý príbeh mesta a desať sekúnd pred polnocou sa premení na veľké spoločné odpočítavanie. Diváci si tak užijú silvestrovskú atmosféru so zážitkom, ktorý ocení celá rodina,“ podotkla hovorkyňa.
Samospráva tento rok zakúpila novú vianočnú výzdobu, ktorá rozžiari centrum v dvoch etapách. Prvá už pred Mikulášskym jarmokom a druhá po jeho ukončení. Nová výzdoba sa ponesie v duchu športu a prírody - dvoch charakteristík, ktoré definujú Liptovský Mikuláš ako mesto medzi horami a mesto olympijských víťazov. „K najnavštevovanejším miestam počas Vianoc patrí v Liptovskom Mikuláši originálny drevený betlehem pod arkádami Múzea Janka Kráľa. Už sedem rokov dotvára atmosféru hlavného námestia a stal sa neodmysliteľným symbolom sviatkov,“ dodala Nemcová.