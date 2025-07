L. Mikuláš pripravuje rekonštrukciu verejného osvetlenia

Liptovský Mikuláš 8. júla (TASR) - Vedenie mesta Liptovský Mikuláš plánuje komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia. Ako informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, na naplnenie tohto zámeru bolo nevyhnutné, aby sa mesto stalo jeho vlastníkom. Nadobudnutie osvetlenia do majetku od spoločnosti FIN.M.O.S., ako aj financovanie projektu schválili poslanci mikulášskeho mestského zastupiteľstva na júnovom rokovaní.



Doplnila, že osvetľovacia sústava je značne amortizovaná. „Staré oceľové stožiare sú skorodované, majú porušenú statiku a predstavujú bezpečnostné riziko. Káblové rozvody vykazujú početné poruchy, vonkajšie vedenia z holých vodičov pri vetre skratujú a zastaralé sú aj výbojkové svietidlá,“ priblížila aktuálny stav Nemcová.



Modernizáciou chce vedenie mesta zabezpečiť spoľahlivosť, funkčnosť a bezpečnosť sústavy verejného osvetlenia tak, aby spĺňalo normy a zodpovedalo súčasným štandardom. „Po 17 rokoch nás čaká investícia do výmeny kilometrov káblov, ktoré sú staré aj štyri desaťročia. Taktiež vymeníme súčasné svietidlá za moderné, energeticky úsporné,“ skonštatoval primátor Ján Blcháč.



Mesto plánuje nastávajúcu obnovu financovať úverom z Environmentálneho fondu, čo umožní získať peniaze za výhodnejších podmienok. „Náklady na projekt budeme splácať z úspor na prevádzke a údržbe. Len spotreba elektrickej energie by sa mala znížiť o 60 percent,“ dodal Blcháč.