L. Mikuláš pripravuje včelnicu, ktorá má slúžiť aj na vzdelávanie
Podľa včelára Michala Uličného, ktorý zastrešuje prípravu projektu, bude včelnica slúžiť ako miesto praktického vzdelávania predovšetkým deťom zo základných škôl.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 15. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje projekt prvej mestskej včelnice, ktorá má slúžiť na vzdelávanie, oddych v prírode aj popularizáciu včelárstva. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, deti z Liptovského Mikuláša by sa už čoskoro mohli učiť o včelách priamo pri úľoch.
„V súčasnosti hľadáme pre našu mestskú včelnicu najvhodnejšie miesto. Predbežne už máme vytypovanú lokalitu, no ešte pred ďalšími krokmi chceme o tomto zámere hovoriť aj s miestnymi obyvateľmi. Je pre nás dôležité, aby projekt prijali a aby sa s touto myšlienkou stotožnili, keďže včelnica má slúžiť nielen na vzdelávanie detí, ale aj celej komunite,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Podľa včelára Michala Uličného, ktorý zastrešuje prípravu projektu, bude včelnica slúžiť ako miesto praktického vzdelávania predovšetkým deťom zo základných škôl. „Chceme vytvoriť priestor, kde sa budú môcť učiť o včelách priamo v teréne. Súčasťou projektu je aj menší náučný chodník a oddychový priestor, ktorý môže využiť široká verejnosť. V areáli vysadíme dreviny a byliny, ktoré včelám prospievajú. Do budúcna by tu mohol vzniknúť aj apidomček, kde si ľudia budú môcť oddýchnuť a spoznať včelárstvo zblízka,“ spresnil Uličný.
Okrem základných škôl plánuje včelnicu aktívne využívať aj mestské centrum voľného času, ktoré v tomto školskom roku pilotne otvorilo včelársky krúžok. „Momentálne ho navštevuje približne desať až 12 detí. Záujem nás teší a radi by sme ho postupne rozšírili,“ uviedol riaditeľ centra Roman Králik.
Liptovskomikulášania hľadali inšpiráciu na včelnicu pri obci Hybe, kde im včelár Maroš Piovarči okrem odovzdania praktických rád ukázal včelnicu, kočovné vozy, apidomček, prednáškovú miestnosť aj medáreň, kde sa točí med a plní do pohárov. „Vítam túto aktivitu, pretože včelárstvo treba propagovať. Nielen preto, že budeme mať kvalitný med, najväčším prínosom včiel je opeľovanie rastlín, vďaka ktorému máme úrodu. Zároveň majú produkty z úľa aj zdravotné benefity,“ ozrejmil Piovarči.
Samospráva chce touto aktivitou upozorniť na význam včiel pre životné prostredie a potravinovú bezpečnosť. „Včely sú pre život na Zemi mimoriadne dôležité. Často sa hovorí, že keď vyhynie posledná včela, tak je koniec ľudstva,“ dodal liptovskomikulášsky primátor.
„V súčasnosti hľadáme pre našu mestskú včelnicu najvhodnejšie miesto. Predbežne už máme vytypovanú lokalitu, no ešte pred ďalšími krokmi chceme o tomto zámere hovoriť aj s miestnymi obyvateľmi. Je pre nás dôležité, aby projekt prijali a aby sa s touto myšlienkou stotožnili, keďže včelnica má slúžiť nielen na vzdelávanie detí, ale aj celej komunite,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Podľa včelára Michala Uličného, ktorý zastrešuje prípravu projektu, bude včelnica slúžiť ako miesto praktického vzdelávania predovšetkým deťom zo základných škôl. „Chceme vytvoriť priestor, kde sa budú môcť učiť o včelách priamo v teréne. Súčasťou projektu je aj menší náučný chodník a oddychový priestor, ktorý môže využiť široká verejnosť. V areáli vysadíme dreviny a byliny, ktoré včelám prospievajú. Do budúcna by tu mohol vzniknúť aj apidomček, kde si ľudia budú môcť oddýchnuť a spoznať včelárstvo zblízka,“ spresnil Uličný.
Okrem základných škôl plánuje včelnicu aktívne využívať aj mestské centrum voľného času, ktoré v tomto školskom roku pilotne otvorilo včelársky krúžok. „Momentálne ho navštevuje približne desať až 12 detí. Záujem nás teší a radi by sme ho postupne rozšírili,“ uviedol riaditeľ centra Roman Králik.
Liptovskomikulášania hľadali inšpiráciu na včelnicu pri obci Hybe, kde im včelár Maroš Piovarči okrem odovzdania praktických rád ukázal včelnicu, kočovné vozy, apidomček, prednáškovú miestnosť aj medáreň, kde sa točí med a plní do pohárov. „Vítam túto aktivitu, pretože včelárstvo treba propagovať. Nielen preto, že budeme mať kvalitný med, najväčším prínosom včiel je opeľovanie rastlín, vďaka ktorému máme úrodu. Zároveň majú produkty z úľa aj zdravotné benefity,“ ozrejmil Piovarči.
Samospráva chce touto aktivitou upozorniť na význam včiel pre životné prostredie a potravinovú bezpečnosť. „Včely sú pre život na Zemi mimoriadne dôležité. Často sa hovorí, že keď vyhynie posledná včela, tak je koniec ľudstva,“ dodal liptovskomikulášsky primátor.