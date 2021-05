Prvé týždne zberu kuchynského odpadu v L. Mikuláši odhalili nedostatky

Liptovský Mikuláš 23. mája (TASR) – Prvé týždne skúšobného zberu kuchynského bioodpadu na vybraných uliciach najväčšieho liptovskomikulášskeho sídliska Podbreziny odhalili nedostatky v čistote triedenia. Obyvatelia do nádob vhadzujú kuchynský odpad aj s obalovými materiálmi. Podľa riaditeľa Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš Dušana Greša sú to najčastejšie sklenené či plastové fľaše, igelitové vrecká a tašky, alebo plastové tégliky.



"Pred vyhodením potravín je potrebné tieto obaly odstrániť a do nádoby vhodiť len samotný kuchynský odpad. Za prvé dva týždne skúšobného zberu sme z vybraných ulíc na horných Podbrezinách vyviezli približne pol tony kuchynského odpadu," konkretizoval Grešo.



Pilotná fáza triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností na horných Podbrezinách je odrazovým mostíkom zavádzania komplexného systému, ktorý bude fungovať od 1. júla v celom meste. Skúšobný projekt na vybraných uliciach má dopomôcť k efektívnejšiemu nastaveniu zberu. V ostatných častiach mesta pribudnú 240-litrové hnedé nádoby na kuchynský odpad do konca júna.



Radnica pre domácnosti zabezpečila štartovacie balíčky. "Praktickou pomôckou je košík určený na potravinové zvyšky z kuchyne, biologicky rozložiteľné vrecká a informačný leták. Košíky s vreckami minimalizujú zápach, redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu a uľahčujú v domácnosti triedenie bioodpadu," vysvetlil vedúci odboru životného prostredia na mestskom úrade Gabriel Lengyel. Distribúciu do bytových domov zabezpečí mesto prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov počas posledných dvoch júnových týždňov. Domácnosti z rodinných domov si môžu štartovací balíček prevziať v druhej polovici júna počas prevádzkových hodín na zberných dvoroch na Podtatranského a Okoličianskej ulici.



Liptovskomikulášania vlani vyprodukovali necelých 20.000 ton odpadu. Oproti predchádzajúcemu roku je to približne o 2200 ton menej. Jeden obyvateľ je tak priemerne zodpovedný za 649 kilogramov odpadu.