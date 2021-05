Radnica v L. Mikuláši eviduje 25 žiadostí o uzavretie manželstva

Liptovský Mikuláš 26. mája (TASR) – Po uvoľnení protipandemických opatrení eviduje Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši 25 žiadostí o uzavretie manželstva v období od mája do augusta 2021. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Ako dodala, žiadosti sa stále prijímajú.



V predchádzajúcom roku v období od mája do augusta uzatvorilo v obradnej miestnosti radnice manželstvo 33 snúbencov. "Pri obradoch uzavretia manželstva môže byť po uvoľnení opatrení v sobášnej miestnosti na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši prítomných 40 osôb vrátane snúbencov a svedkov," konkretizovala Čapčíková.



Okres Liptovský Mikuláš sa aktuálne nachádza v oranžovej fáze (druhý stupeň ostražitosti). Na svadobnej hostine sa v interiéri môže nachádzať maximálne 50 osôb, v exteriéri do 100 ľudí. Potrebné je mať negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo očkovaní.