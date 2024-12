L. Mikuláš s Kežmarkom získali titul Európska komunita športu

Liptovský Mikuláš 13. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš spolu s Kežmarkom a poľským Nowym Targom získali titul Európska komunita športu. Ocenenie získali za spoločne zorganizované športové aktivity v tomto roku. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo vo štvrtok (12. 12.) v Bruseli. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



"Prestížny titul Európska komunita športu 2024 sme získali spolu s Kežmarkom a Nowym Targom na základe podmienok, aké naše mestá vytvárajú pre športovcov. Včera sme sa dozvedeli, že spomedzi všetkých komunít sme tou najlepšou a naša delegácia prináša domov zlatú vlajku," uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



V priebehu roka mestá usporiadali rôzne športové súťaže a podujatia pre širokú verejnosť. Spoločným cieľom bolo, aby sa zapojili všetky vekové kategórie vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Tiež sme sa snažili podporiť aktívny životný štýl, zdravie a spájanie komunít," doplnil primátor. Ako Európska komunita športu spoločne usporiadali napríklad hokejový, basketbalový alebo florbalový turnaj miest, plavecké či atletické preteky, bowlingový turnaj pre ľudí so zdravotným hendikepom a mnoho ďalších športových aktivít, súťaží a podujatí.



Liptovský Mikuláš má titul Mesto olympijských víťazov. Vyrastajú tu vrcholoví športovci, ktorí získavajú olympijské medaily, tituly majstrov Slovenska, Európy, sveta. "Ročne vynakladáme viac ako 1,5 milióna eur na prevádzku športovej infraštruktúry a podporu športových klubov. Ako prvé slovenské mesto sme podpísali Memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Finančnou a projektovou podporou vytvárame podmienky, aby mohlo svoje športové aktivity rozvíjať široké spektrum obyvateľov, skonštatoval Blcháč. Dodal, že mesto má bohatú športovú infraštruktúru.



V Liptovskom Mikuláši na športovom poli pôsobí vyše 150 klubov a združení. Titul Európska komunita športu udeľuje Asociácia európskych miest športu pri Európskej únii ACES Europe.