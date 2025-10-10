< sekcia Regióny
Modelová havária vlaku preverila záchranárov v Liptovskom Mikuláši
Počas cvičenia bolo potrebné simulovať zastavenie dopravy, evakuáciu obyvateľov, koordináciu zásahov aj informovanie verejnosti.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. októbra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš si modelovou situáciou vykoľajenia vlaku s nebezpečnou chemikáliou benzén, ktorý začal unikať do okolia za mostom v mestskej časti Liptovská Ondrašová, precvičilo pripravenosť krízového štábu mesta spolu so zložkami integrovaného záchranného systému reakciu na mimoriadnu udalosť. Samospráva o tom informovala na webe.
Počas cvičenia bolo potrebné simulovať zastavenie dopravy, evakuáciu obyvateľov, koordináciu zásahov aj informovanie verejnosti. „Cvičenie prebiehalo v simulačnom centre Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika a jeho príprava trvala takmer pol roka,“ uviedli z radnice.
Mesto zrealizovalo cvičenie v úzkej spolupráci s okresným úradom, hasičmi, políciou, železničiarmi, úradom verejného zdravotníctva a Slovenským červeným krížom. „Takéto cvičenia sú nevyhnutné. Pomáhajú preveriť pripravenosť, tímovú spoluprácu a komunikáciu všetkých zložiek, ktoré by v reálnej situácii chránili zdravie a životy obyvateľov,“ doplnila samospráva.
