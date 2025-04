L. Mikuláš si pripomenul oslobodenie mesta rekonštrukciou bojov

Liptovský Mikuláš 5. apríla (TASR) - Liptovský Mikuláš si pripomenul oslobodenie mesta rekonštrukciou dobových bojov, ktorých sa zúčastnilo 120 vojakov. Počas trojdnia osláv sa v sobotu pietneho aktu kladenia vencov na pamätníku vojenského cintorína Háj Nicovô zúčastnil i predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).



„Mesto Liptovský Mikuláš si váži históriu a tým, že tu boli jedny z najťažších bojov na Slovensku, spolu s Bratislavou sme boli oslobodení 4. apríla, tak sme si povedali, že 80. výročie musíme osláviť so všetkou úctou,“ uviedol vedúci odboru strategického riadenia mestského úradu Ján Blcháč ml.



V okolí pamätníka na Háji Nicovô sa uskutočnili dobové boje, ktoré predvádzali spolky klubov vojenskej histórie, diváci pozorovali súboj lietadiel, bojovanie 120 vojakov, pozreli si dobovú poľnú kuchyňu, vyskúšali si aj streľbu zo zbraní so slepými nábojmi a prešli sa po zákopoch tak, ako to bolo autentické pred 80 rokmi.



„Za mesto sa na tomto podujatí podieľalo niekoľko ľudí aj s mestským múzeom a, samozrejme, mestská polícia a následne aj mnoho ľudí zo štátnych zložiek, teda štátna polícia, hasiči, ale aj vojenská oblasť, kde boli kluby vojenskej histórie, vojnoví veteráni a tiež Ozbrojené sily Slovenskej republiky,“ spresnil Blcháč ml.



Trojdnie osláv sa začalo v piatok (4. 4.) slávnostným vstupom oslobodzovacej armády do mesta v rovnakom koridore, ako vstupovali kedysi. V sobotu bola hlavná oslava na Háji Nicovô a v nedeľu (6. 4.) sa v evanjelickom kostole v Iľanove uskutoční koncert Iľanovské píšťaly, účinkovať bude spevácky zbor Laeto animo.