L. Mikuláš si pripomenul výročie Žiadostí slovenského národa

Liptovská Ondrašová 12. mája (TASR) - Liptovský Mikuláš si pripomenul 177. výročie vyhlásenia Žiadostí slovenského národa. Historický míľnik si predstavitelia mesta a Matice slovenskej v nedeľu (11. 5.) pripomenuli pri pamätníku v Liptovskej Ondrašovej. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



„Pred 177 rokmi sa v Liptovskom Mikuláši zišli poprední muži slovenského národa, aby spoločne skoncipovali slovenský národnopolitický, kultúrny a sociálny program. Zhrnuli ho do 14 bodov a vyhlásili v Ondrašoveckých kúpeľoch, ktoré stáli v miestach, kde je dnes Pamätník Žiadostí slovenského národa,“ uviedlo mesto.



Rovnoprávnosť a slobodu musíme podľa slov primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča udržiavať, kultivovať a brániť. Nie so zbraňou, ale s odvahou myslieť, hovoriť a konať. Liptovskomikulášsky primátor zároveň v príhovore doplnil, že každá generácia stojí pred výzvou, ako tieto hodnoty uchopiť v duchu svojej doby.



„Naši predkovia čelili otvorenému útlaku, my čelíme skrytému oslabovaniu princípov. Progresívne a liberálne sily dnes presadzujú svoje vízie, ktoré popierajú prirodzený poriadok, historickú skúsenosť nášho národa a tradičné hodnoty našej spoločnosti. Tí, ktorí si dovolia hovoriť jazykom tradície, viery, národného cítenia a prirodzených hodnôt, sú zosmiešňovaní ako spiatočníci. Preto dnes, viac než kedykoľvek predtým, potrebujeme bdelý rozum, schopnosť myslieť kriticky, odvahu stáť za hodnotami, ktoré sa dnes možno nenosia, ale ktoré sú základom nášho bytia ako národa,“ dodal primátor v príhovore.