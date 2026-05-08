< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš si pripomína 740. výročie interaktívnou miestnosťou
Interaktívnu miestnosť plnú viac ako 10.000 prázdnych stránok vo svetelnom zábavnom parku v Liptovskom Mikuláši zaplnia odkazy návštevníkov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste slávnostne otvorilo miestnosť so stovkami zápisníkov. V piatok - presne v deň, na ktorý pripadá oficiálne výročie tiež odhalilo veľký svetelný meč pod arkádami Múzea Janka Kráľa. Samospráva si toto jubileum pripomína počas celého roka sériou podujatí.
Interaktívnu miestnosť plnú viac ako 10.000 prázdnych stránok vo svetelnom zábavnom parku v Liptovskom Mikuláši zaplnia odkazy návštevníkov. „Odkazy, ktoré tu ľudia napíšu, môžu byť jedným z najkrajších symbolov tohto výročia. Každého totiž s naším mestom spája niečo iné. Pre niekoho to môžu byť nezbedy z detstva, pre iného prvá láska, rodina, priateľstvá, obľúbené miesta, silné životné momenty či obyčajné každodenné zážitky. A práve tieto osobné príbehy sú tým, čo definuje Liptovský Mikuláš,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Múzeum Janka Kráľa sa rozhodlo zvoliť symbol meča preto, aby upozornilo na pripravovanú výstavu, ktorá bude spracovávať dejiny Liptovského Mikuláša. Verejnosti bude sprístupnená od 10. júna. „Stredoveké dediny Liptovského Mikuláša sú spojené s rodom Pongrácovcov. V tej prvej písomnej zmienke o meste sa spomína, že panovník potvrdzuje vlastníctvo pozemkov Pongrácovcom, ktoré dostali za vojenské zásluhy. Pomáhali panovníkovi Belovi IV. v rôznych vojenských ťaženiach. Takže takisto poukazuje to na takéto vojenské dejiny Liptovského Mikuláša,“ spresnila riaditeľka múzea Katarína Verešová.
Vyše trojmetrový svetelný meč pod arkádami múzea je celý vyrobený z ocele a váži 350 kilogramov. „Vnímame arkády ako reprezentatívny priestor a ten meč sa tam veľmi hodí. Vymysleli sme taký modernejší tvar, ktorý je nielenže obrovský, ale aj svieti,“ spresnil kreatívny dizajnér svetelného parku Marek Kováčik.
Primátor Ján Blcháč zároveň predstavil novú štylizovanú grafiku ikonických dominánt mesta, ktorá bude sprevádzať celoročné oslavy. Liptovskomikulášania ju uvidia na obálke pripravovanej monografie o meste, na zberateľskej eurobankovke a darčekových predmetoch. Nachádza sa na nej ilustrácia Kostola sv. Mikuláša a evanjelického kostola, Župného domu, synagógy, Múzea Janka Kráľa, liptovskomikulášskeho gymnázia, fontány Metamorfózy či Hája Nicovô.
Interaktívnu miestnosť plnú viac ako 10.000 prázdnych stránok vo svetelnom zábavnom parku v Liptovskom Mikuláši zaplnia odkazy návštevníkov. „Odkazy, ktoré tu ľudia napíšu, môžu byť jedným z najkrajších symbolov tohto výročia. Každého totiž s naším mestom spája niečo iné. Pre niekoho to môžu byť nezbedy z detstva, pre iného prvá láska, rodina, priateľstvá, obľúbené miesta, silné životné momenty či obyčajné každodenné zážitky. A práve tieto osobné príbehy sú tým, čo definuje Liptovský Mikuláš,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Múzeum Janka Kráľa sa rozhodlo zvoliť symbol meča preto, aby upozornilo na pripravovanú výstavu, ktorá bude spracovávať dejiny Liptovského Mikuláša. Verejnosti bude sprístupnená od 10. júna. „Stredoveké dediny Liptovského Mikuláša sú spojené s rodom Pongrácovcov. V tej prvej písomnej zmienke o meste sa spomína, že panovník potvrdzuje vlastníctvo pozemkov Pongrácovcom, ktoré dostali za vojenské zásluhy. Pomáhali panovníkovi Belovi IV. v rôznych vojenských ťaženiach. Takže takisto poukazuje to na takéto vojenské dejiny Liptovského Mikuláša,“ spresnila riaditeľka múzea Katarína Verešová.
Vyše trojmetrový svetelný meč pod arkádami múzea je celý vyrobený z ocele a váži 350 kilogramov. „Vnímame arkády ako reprezentatívny priestor a ten meč sa tam veľmi hodí. Vymysleli sme taký modernejší tvar, ktorý je nielenže obrovský, ale aj svieti,“ spresnil kreatívny dizajnér svetelného parku Marek Kováčik.
Primátor Ján Blcháč zároveň predstavil novú štylizovanú grafiku ikonických dominánt mesta, ktorá bude sprevádzať celoročné oslavy. Liptovskomikulášania ju uvidia na obálke pripravovanej monografie o meste, na zberateľskej eurobankovke a darčekových predmetoch. Nachádza sa na nej ilustrácia Kostola sv. Mikuláša a evanjelického kostola, Župného domu, synagógy, Múzea Janka Kráľa, liptovskomikulášskeho gymnázia, fontány Metamorfózy či Hája Nicovô.