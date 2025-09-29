< sekcia Regióny
Skládka vo Veternej Porube už rok nesignalizovala havarijný stav
Skládka vo Veternej Porube bola vybudovaná v roku 1994 a predčasne uzatvorená v roku 2014.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. septembra (TASR) - Poplašný systém na skládke tuhého komunálneho odpadu v obci Veterná Poruba, ktorý v minulosti niekoľkokrát ročne signalizoval hrozbu zaplavenia záchytných nádrží, sa od júla 2024 nespustil. Ako TASR informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová, je to dôsledok úspešného a nevyhnutného znovuprekrytia skládky, ktorá bola v minulosti nesprávne uzatvorená.
„Bývalé vedenie mesta skládku neodborne prekrylo. Od tejto rekultivácie v roku 2014 spôsobovalo každé topenie snehu či prívalové dažde havarijné situácie. Záchytné nádrže sa rýchlo zapĺňali a priesaky sme museli vyvážať cisternami. V tomto roku to nebolo potrebné ani raz. Ukazuje sa, že zdedený problém od našich predchodcov sme účinne vyriešili. Len je veľká škoda, že skládku nezvládli kvalitne uzatvoriť už prvý raz a naše mesto zbytočne prišlo o približne 2,6 milióna eur,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Podľa Martina Kögela z Verejnoprospešných služieb mesta sa objem presakujúcich kvapalín po opätovnom prekrytí skládky niekoľkonásobne zmenšil a ani raz nebolo potrebné riešiť havarijnú situáciu. „Priemerné denné množstvo kvapalín zo skládky sa v rokoch 2014 až 2024 pohybovalo na úrovni od 21 do 38 metrov kubických. V súčasnosti sme na šiestich metroch kubických denne a množstvo stále klesá,“ spresnil Kögel.
Záchytné nádrže na skládke majú objem viac ako 100 kubických metrov, čo sú približne tri štandardné lodné kontajnery. Po ich naplnení sa automaticky spustí alarm a je potrebné z nádrže okamžite odčerpať kvapaliny, ktoré nestíha odviesť potrubie. „Dostupné cisterny sú schopné nabrať maximálne desať kubických metrov kvapalín. Pri havarijných situáciách sa plnili a odvážali dovtedy, kým potrubný systém nenabehol na normálny režim. V prvom polroku 2024 sa takto na skládke otočilo viac ako 60 vozidiel, v roku 2023 ich bolo až 150. Tento rok zatiaľ žiadne,“ podotkol Kögel.
Skládka vo Veternej Porube bola vybudovaná v roku 1994 a predčasne uzatvorená v roku 2014. Fungovala približne 20 rokov. Pokus o jej rekultiváciu za vtedajšieho vedenia mesta dopadol neúspešne, kontroly odhalili závažné nedostatky. Potvrdila to aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, mestu preto udelila pokuty a napokon aj nariadila skládku znovu uzatvoriť. V rokoch 2023 a 2024 preto mesto skládku opätovne prekrylo. Pod odborným dohľadom bude ešte 30 rokov.
„Bývalé vedenie mesta skládku neodborne prekrylo. Od tejto rekultivácie v roku 2014 spôsobovalo každé topenie snehu či prívalové dažde havarijné situácie. Záchytné nádrže sa rýchlo zapĺňali a priesaky sme museli vyvážať cisternami. V tomto roku to nebolo potrebné ani raz. Ukazuje sa, že zdedený problém od našich predchodcov sme účinne vyriešili. Len je veľká škoda, že skládku nezvládli kvalitne uzatvoriť už prvý raz a naše mesto zbytočne prišlo o približne 2,6 milióna eur,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Podľa Martina Kögela z Verejnoprospešných služieb mesta sa objem presakujúcich kvapalín po opätovnom prekrytí skládky niekoľkonásobne zmenšil a ani raz nebolo potrebné riešiť havarijnú situáciu. „Priemerné denné množstvo kvapalín zo skládky sa v rokoch 2014 až 2024 pohybovalo na úrovni od 21 do 38 metrov kubických. V súčasnosti sme na šiestich metroch kubických denne a množstvo stále klesá,“ spresnil Kögel.
Záchytné nádrže na skládke majú objem viac ako 100 kubických metrov, čo sú približne tri štandardné lodné kontajnery. Po ich naplnení sa automaticky spustí alarm a je potrebné z nádrže okamžite odčerpať kvapaliny, ktoré nestíha odviesť potrubie. „Dostupné cisterny sú schopné nabrať maximálne desať kubických metrov kvapalín. Pri havarijných situáciách sa plnili a odvážali dovtedy, kým potrubný systém nenabehol na normálny režim. V prvom polroku 2024 sa takto na skládke otočilo viac ako 60 vozidiel, v roku 2023 ich bolo až 150. Tento rok zatiaľ žiadne,“ podotkol Kögel.
Skládka vo Veternej Porube bola vybudovaná v roku 1994 a predčasne uzatvorená v roku 2014. Fungovala približne 20 rokov. Pokus o jej rekultiváciu za vtedajšieho vedenia mesta dopadol neúspešne, kontroly odhalili závažné nedostatky. Potvrdila to aj Slovenská inšpekcia životného prostredia, mestu preto udelila pokuty a napokon aj nariadila skládku znovu uzatvoriť. V rokoch 2023 a 2024 preto mesto skládku opätovne prekrylo. Pod odborným dohľadom bude ešte 30 rokov.