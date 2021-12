Slováci začali počas pandémie objavovať múzeá, tvrdí J. Hric

Liptovský Mikuláš 23. decembra (TASR) – Návštevnosť hlavnej expozície Múzea Janka Kráľa (MJK) v Liptovskom Mikuláši tento rok zachránili najmä slovenskí a v menšej miere i českí turisti. Pre TASR to uviedol riaditeľ múzea Jaroslav Hric. Podľa jeho slov začali Slováci počas pandémie objavovať svoje múzeá a pomohli k záchrane letnej turistickej sezóny.



"S návštevnosťou sme sa trápili už druhý rok. Po vlaňajšku sme si mysleli, že to už bude lepšie, no napokon sa tak nestalo. V synagóge chýbali izraelskí turisti, ktorí sa, paradoxne, teraz začali vracať. Išlo o dramatický úbytok," zhodnotil Hric s tým, že pred pandémiou sa tam návštevnosť rozvíjala veľmi pekne.



Liptovský Mikuláš si v apríli 2022 pripomenie 200. výročie narodenia Janka Kráľa, titulárnej osobnosti mestského múzea. Podľa riaditeľa múzea chcú tomuto jubileu venovať viaceré podujatia počas celého roka. "Od divadelných predstavení cez uvedenie novej poštovej známky až po vedeckú konferenciu. Chceme tiež zrekonštruovať časť expozície venovanej Jankovi Kráľovi," priblížil Hric.



Načrtol, že budúci rok si budú v múzeu pripomínať aj 90 rokov hokeja v meste.