< sekcia Regióny
L. Mikuláš spustil jarné čistenie, do ulíc nasadil 21 ľudí
Zamestnanci VPS zametajú prioritne centrum mesta a dopravne najdôležitejšie úseky, postupne sa presunú aj do okrajových častí.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. marca (TASR) - Liptovskomikulášska samospráva spustila jarné čistenie ulíc. Verejnoprospešné služby (VPS) mesta nasadili do ulíc päť mechanizmov a 21 ľudí, ktorí budú čistiť ulice približne päť týždňov. Od posypového materiálu po zimnej údržbe vyčistia približne 180 kilometrov ciest a chodníkov a 4000 štvorcových metrov parkovísk. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
Pracovníci VPS vzhľadom na priaznivé počasie začali s ručným aj strojovým čistením. Kamienky totiž znepríjemňujú chôdzu, poškodzujú autá a spôsobujú zvýšenú prašnosť. „Posypového materiálu je v uliciach menej ako po iné roky, doposiaľ sme minuli 250 ton štrku a 200 ton soli,“ uviedol riaditeľ VPS Martin Kögel.
Zamestnanci VPS zametajú prioritne centrum mesta a dopravne najdôležitejšie úseky, postupne sa presunú aj do okrajových častí. Mestské parkoviská a frekventované križovatky čistia skoro ráno, aby neobmedzovali premávku a parkovanie. Obyvateľov prosia o zhovievavosť, keďže pracovníci ani stroje nemôžu byť vo všetkých lokalitách naraz.
„Do čistenia sú denne nasadené tri veľké a dve malé zametacie autá, deväť zamestnancov VPS a dvanásť aktivačných pracovníkov. V závislosti od počasia by chceli odstrániť posypové kamienky zo všetkých ulíc v meste do Veľkej noci,“ spresnila Nemcová s tým, že cesty I. až III. triedy udržiava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, zimnú údržbu sú povinní mať do konca marca, čistenie preto zrealizujú v apríli.
Pracovníci VPS vzhľadom na priaznivé počasie začali s ručným aj strojovým čistením. Kamienky totiž znepríjemňujú chôdzu, poškodzujú autá a spôsobujú zvýšenú prašnosť. „Posypového materiálu je v uliciach menej ako po iné roky, doposiaľ sme minuli 250 ton štrku a 200 ton soli,“ uviedol riaditeľ VPS Martin Kögel.
Zamestnanci VPS zametajú prioritne centrum mesta a dopravne najdôležitejšie úseky, postupne sa presunú aj do okrajových častí. Mestské parkoviská a frekventované križovatky čistia skoro ráno, aby neobmedzovali premávku a parkovanie. Obyvateľov prosia o zhovievavosť, keďže pracovníci ani stroje nemôžu byť vo všetkých lokalitách naraz.
„Do čistenia sú denne nasadené tri veľké a dve malé zametacie autá, deväť zamestnancov VPS a dvanásť aktivačných pracovníkov. V závislosti od počasia by chceli odstrániť posypové kamienky zo všetkých ulíc v meste do Veľkej noci,“ spresnila Nemcová s tým, že cesty I. až III. triedy udržiava Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, zimnú údržbu sú povinní mať do konca marca, čistenie preto zrealizujú v apríli.