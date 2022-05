Stoličné dni prinesú do Liptovského Mikuláša tradičnú remeselnú uličku

Liptovský Mikuláš 2. mája (TASR) - Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši sa tento rok uskutočnia s trojdňovým programom od 16. do 18. júna. Záujem o jarmočný predaj je podľa hovorkyne mesta Viktórie Čapčíkovej vysoký zo strany verejnosti aj predajcov.



O trhové miesto sa predajcovia hlásili už v januári. On-line rezervačný systém radnica spustí 17. mája. "Centrálne mikulášske námestie opäť zaplnia desiatky predajných aj gastro stánkov. Ulicami sa bude šíriť vôňa grilovaných špecialít, trdelníkov, langošov či cukrovej vaty a do mesta sa vráti atmosféra, ktorá nám všetkým dlho chýbala," priblížila Linda Ilavská z mestského úradu.



Jednu zo vstupných uličiek budú už šiestykrát lemovať výhradne stánky ľudových remeselníkov. Návštevníkom letného jarmoku predvedú remeselné postupy, ktoré sú v súčasnosti na ústupe. "Pre remeselníkov sú jarmočné podujatia živobytím. Tento rok sa nám hlásia v hojnom počte, pri ich výbere uprednostňujeme domácich z Liptova, avšak so svojimi výrobkami prichádzajú do nášho mesta z malých dediniek z celého Slovenska," podotkol liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč. Ulička ponúkne výrobky z dreva, prútia, keramiky, háčkované, štrikované výrobky či ručne vyrábané šperky.



V hudobnom programe vystúpia skupina Polemic, Karel Gott revival, Kabát revival či Deep Purple revival. Pripravené je detské popoludnie, divadlo, kúzelník a Sranda banda.