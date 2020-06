V Liptovskom Mikuláši budú divadelné večery a tematické prehlaidky

Liptovský Mikuláš 17. júna (TASR) – Divadelné večery, tematické prehliadky aj program pre rodiny s deťmi ponúka počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny mesto Liptovský Mikuláš. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



„Každý piatok od 15. júla do 28. augusta so začiatkom o 17:00 čakajú návštevníkov Večery s divadlom. Pôjde o komentovanú prehliadku banerovej výstavy, ktorá sa začne pred budovou Čierneho orla. Nadviažu na ňu divadelné vystúpenia Matičiarskej divadelnej scény pred Múzeom Janka Kráľa," priblížila hovorkyňa.



Počas júla a augusta sa v pravidelných intervaloch každý pondelok, stredu a piatok uskutočnia prehliadky mesta so sprievodcom na rôzne témy. Turistické prehliadky troch najväčších sakrálnych pamiatok – Kostola svätého Mikuláša, synagógy a evanjelického kostola na Tranovského ulici – opäť sprístupnia od 1. júla do 31. augusta.



V mestskom Múzeu Janka Kráľa je až do konca leta nainštalovaná putovná výstava pripomínajúca 90 rokov slovenského hokeja.



„Návštevníci si vychutnajú trofeje, originálny výstroj a všetko, čo súvisí s najvýznamnejšími medzníkmi slovenského hokeja – megadlhú hokejku Zdena Cháru, korčule Jozefa Golonku a tiež slovenský hokejový grál – pohár majstrov sveta," načrtol pre TASR riaditeľ mestského múzea Jaroslav Hric.



Riaditeľka mestského informačného centra Jana Piatková uviedla, že na deti počas leta čakajú dobrodružstvá s Mikulášom, ktoré ponúka centrum ako program pre rodiny s deťmi. Ratolesti môžu zažiť zbojníkov, odhaliť tajomstvá prírody a urobia si piknik v galerijnej záhrade uprostred historického centra. Otestujú cyklochodník, zdolajú trať, na ktorej trénujú olympijskí víťazi vo vodnom slalome, a počas júla a augusta je pre ne v nedeľu nachystané vždy nové divadlo a rozprávka.



Na júl a august mesto pripravilo sériu podujatí s názvom Mikulášske leto. Bude pozostávať z akcií, ktoré sa uskutočnia na Námestí osloboditeľov. Júlové a augustové stredy budú podľa hovorkyne mesta v popoludňajších hodinách patriť posedeniam pri gramofóne pri Fontáne Metamorfózy. Večer bude nasledovať premietanie v letnom kine v záhrade Múzea Janka Kráľa.



„Verím, že si návštevníci opäť, ako po minulé roky, nájdu cestu do záhrady a bude nám priať počasie, aby sme si v našom liptovskomikulášskom amfiteátri užili kino," dodal Hric.