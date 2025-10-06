< sekcia Regióny
L. Mikuláš umiestil pri cyklochodníku skrinky na odkladanie vecí
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. októbra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš uľahčilo obyvateľom športovanie na cyklochodníku. Pri Vrbickom a Okoličianskom moste umiestnilo dve skrinky, každú so šiestimi boxami na odkladanie vecí počas športovania. Samospráva o tom informovala na webe.
„Keď pôjdete na korčule, bicykel alebo si zabehať, nemusíte viac nosiť ruksak na chrbte. Odteraz si svoje veci môžete odložiť bezpečne a bez starostí,“ uviedli z mesta.
Verejnosti stačí vložiť 50-centovú mincu, vziať si kľúčik a následne si môžu do skrinky odložiť svoje veci. Podľa radnice je to rovnaký systém ako s nákupnými košíkmi v supermarketoch, po vrátení kľúča sa minca uvoľní.
„Je to novinka, ktorá je zatiaľ na Slovensku ojedinelá a uľahčí športovanie na cyklochodníku každému, kto si nechce nosiť veci so sebou,“ doplnila samospráva.
