Internát liptovskomikulášskej strednej školy ubytoval 100 utečencov

Liptovský Mikuláš 17. marca (TASR) – Ubytovanie pre stovku vojnových utečencov z Ukrajiny poskytla v týchto dňoch Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši. Sú medzi nimi štyria muži, 56 žien a 40 detí. Najmladšie dieťa má päť mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Dodala, že predstavitelia mesta riaditeľke školy sľúbili podanie pomocnej ruky. "Z mestského transparentného účtu pošle mesto škole prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb pre Ukrajincov z internátu," konkretizovala hovorkyňa.



Škola medzitým zverejnila prosbu o potravinovú pomoc. Keďže sa na internátoch nenachádza kuchyňa, zástupcovia školy prosia o detské výživy, trvanlivé potraviny, sladkosti pre deti, vody, džúsy, trvanlivé salámy, polotovary i drogériu.



"Zároveň potrebujú šikovné ruky, ktoré by pomohli s prípravou potravinových balíčkov, raňajok či večerí, pretože túto aktivitu doposiaľ suplujú učitelia," priblížila Čapčíková s tým, že ráno pred ôsmou chystajú pre prišelcov raňajky a potom musia ísť do tried učiť ako v bežný deň.