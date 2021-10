V Liptovskom Mikuláši je v karanténe jedna trieda MŠ a jedna trieda ZŠ

Liptovský Mikuláš 1. októbra (TASR) – V základných a materských školách (MŠ) v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sú aktuálne v karanténe pre výskyt ochorenia COVID-19 celkovo dve triedy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Od začiatku školského roku sme uzatvorili 20. septembra triedu deviatakov na Základnej škole (ZŠ) Márie Rázusovej Martákovej z dôvodu pozitívne testovaného žiaka. Trieda už je otvorená. Následne sme 24. septembra zatvorili triedu siedmakov na ZŠ Miloša Janošku z dôvodu jedného pozitívne testovaného žiaka. Táto trieda je aktuálne ešte uzatvorená," priblížila hovorkyňa.



Ako ďalšiu zavreli 27. septembra triedu v MŠ na Nábreží Aurela Stodolu, a to z dôvodu pozitívne testovanej učiteľky. Aktuálne je ešte uzatvorená. "Situácia sa teda od nástupu detí do škôl od druhej polovice septembra začala mierne zhoršovať," zhodnotila Čapčíková.



Ako dodala, pokiaľ sa budú držať platného školského COVID semafora, pri súčasnom stave prerušenie vyučovania nehrozí. "Uvítali by sme, keby k nemu ani nedošlo," poznamenala.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš je v súčasnosti šesť základných a 11 materských škôl.