V Liptovskom Mikuláši začali s prvou tohtoročnou kosbou

Liptovský Mikuláš 10. mája (TASR) - Mestské Verejnoprospešné služby (VPS) v Liptovskom Mikuláši začali v utorok s prvou tohtoročnou kosbou trávnatých plôch. Postupujú od centra mesta do mestských častí a kosiť budú v závislosti od počasia päť až šesť týždňov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Do jesene by mali mesto pokosiť tri až štyri razy, prípadne podľa potreby. "Rôzne verejné plochy sme ešte pred kosením pripravili bránením a odstránením skál. Mechanizmy doplnila nová kosačka, ktorú sme zakúpili v apríli. Do kosenia 67 hektárov sme nasadili štyri mechanizmy a päť ľudí s krovinorezom," povedal riaditeľ VPS Dušan Grešo.